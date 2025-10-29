Американка в 70 лет решила развестись и за год сделать 70 новых для себя вещей — история женщины
Американка в 70 попробовала 70 новых вещей (Фото: Allie Atkisson)
70-летняя женщина решила кардинально изменить свою жизнь и осуществить свои маленькие мечты.
Как сообщает медиа The Guardian, Алис Джонстон создала собственный веб-сайт с электронной таблицей и начала заполнять ее идеями, которые никогда раньше не воплощала. Список женщины начинается немом — разновидностью спринг-роллов, которые она никогда не пробовала.
В течение следующих 12 месяцев Алис посещала занятия по стрип-танцам и полетам, участвовала в эротических конференциях, ела десерт перед основным блюдом, ходила по новым маршрутам, отчеканила памятную монету и приобрела бразильскую восковую фигурку.
«Я всегда старалась быть ответственной — в тратах времени, денег, оставалась дома, если муж не хотел никуда идти. И один из вопросов, на который мне пришлось ответить, был: „Чего я хочу?“»" - цитирует медиа американку.
Когда Алис исполнилось 70 лет, она смогла задуматься над тем, чего на самом деле хочет она сама, а не ее муж, дочь или внуки.
По ее мнению, корень проблемы лежал в детстве — отец применял физическую силу в семье. «С ним нельзя было спорить. Без побоев не обходилось. Я всегда боялась попасть впросак из-за того, что делаю что-то „неправильно“. Научиться отпускать это — огромный шаг вперед», — добавила она.
Сейчас Алис Джонстон 71 год. Она выполнила все 70 заданий, которые записала, и продолжает искать новые впечатления. «Теперь я другая. Я более решительная, открытая к новому. Мне нравится познавать что-то необычное. Я чувствую, что наконец нашла себя. Это действительно лучший период моей жизни», — подытожила она.