На Ривненщине женщина с помощью корректора изменила себе группу инвалидности в документах, чтобы ее сын избежал мобилизации

Женщина подделала документы об инвалидности, чтобы ее сын избежал мобилизации (Фото: Государственная судебная администрация Украины)

На Ривненщине суд вынес приговор местной женщине, которая с помощью корректора и программы Photoshop изменила группу инвалидности в своих документах, чтобы ее сын получил отсрочку от мобилизации.

Как сообщается в решении Костопольского районного суда, жительница села Зносичи Сарненского района отсканировала свое пенсионное удостоверение, где была указана III группа инвалидности. После этого она отредактировала документ в Photoshop, и заменила III группу на II группу. Далее женщина распечатала фальшивку и передала ее сыну.

Женщина также подделала справку медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК): ручкой-корректором исправила слово «третья» на «вторая». Эти документы ее сын подал в территориальный центр комплектования (военкомат) как подтверждение того, что его мать имеет II группу инвалидности.

Суд признал предпринимательницу виновной в подделке и использовании поддельных документов. При рассмотрении дела она полностью признала вину, раскаялась и способствовала следствию, поэтому суд учел это как смягчающие обстоятельства.

Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 8500 гривен. Также суд отменил арест на изъятое имущество, среди которого — сканер Canon, которым она пользовалась для изготовления копий документов.