Британка покрыла себя с ног до головы стразами и установила рекорд Гиннеса (Фото: Guinness World Records)

Визажистка из Великобритании за 15 часов налепила на свое тело почти 75 тысяч стразов, чтобы установить мировой рекорд.

Об этом 29 октября сообщили специалисты Книги рекордов Гиннеса. Вместе со своей командой Холли Мюррей провела 15 часов, нанося камни с головы до ног. Свой вид она показала на телешоу Lo Show dei Record.

Как отмечают специалисты Гиннеса, британка полностью побила предыдущий рекорд. В 2010 году итальянка Федерика Черакки использовала 33 139 страз, Холли же удвоила этот результат.