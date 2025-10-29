За сутки видео набрало 17 млн просмотров. Свадьбу в Хоббитоне прервал неожиданный гость — к молодоженам пришел актер, сыгравший Фродо

29 октября, 17:15
Элайджа Вуд пришел на свадьбу к фанатам Властелина колец (Фото: Hobbiton Tours)

Молодожены из Новой Зеландии решили сыграть свадьбу в деревне, где проводились съемки кинофраншиз Властелин колец и Хоббит, однако праздник прервал неожиданный гость.

Момент обнародовал официальный аккаунт Hobbiton Tours в TikTok, и видео за сутки собрало более 17 миллионов просмотров.

На кадрах видно молодоженов, которые праздновали свадьбу возле одного из домиков в Хоббитоне — искусственно созданном специально для съемок трилогий Властелин колец и Хоббит селе.

@hobbitontours An unforgettable wedding in The Shire... #hobbiton ♬ original sound - Hobbiton Movie Set

Во время официальной церемонии на праздник пришло четверо незапрошенных мужчин. Один из них оказался Элайджей Вудом — актер, сыгравший главную роль во вселенной Средиземья Фродо Бегинза.

Сначала знаменитость заметил фотограф, который начал улыбаться, а потом и сами виновники торжества.

Элайджа подошел к паре, пожал руки молодоженам, тогда они вместе стали под цветочной аркой для совместного фото, а гости аплодировали. Успел сделать фотографию и ведущий свадьбы.

Вуд сделал фото с молодоженами (Фото: Hobbiton Tours)
