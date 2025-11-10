Девочка из британского города Эр уже шесть лет подряд тратит собственные карманные деньги, чтобы покупать рождественские подарки для детей и матерей , находящихся под опекой благотворительной организации.

Историю девочки рассказало медиа What’s The Jam. За шесть лет девушка подарила «радости» на сумму более £8 000 и доказала, что даже одно доброе действие может изменить жизнь других.





Все началось, когда восьмилетняя Лили увидела в спортзале коробку с подарками для детей, которые не имеют собственного дома или праздничных подарков. Девочку это очень поразило, и она решила потратить свои карманные деньги, чтобы тоже купить несколько вещей для тех, кто нуждается. Ее мама Никола поддержала дочь и удвоила сумму.

В первый год они собрали £100, а потом Лили начала делать больше: каждый год она увеличивает количество подарков, привлекает к этому коллег мамы и даже организовывает розыгрыши, чтобы собрать дополнительные средства. Всего за шесть лет она потратила £8 000 собственных денег.

Подарки семья покупает в магазине B&M — обычно это шесть тележек вещей, которые они доставляют в благотворительную организацию Women’s Aid в начале декабря. Организация затем раздает их матерям, чтобы те могли самостоятельно упаковать подарки для своих детей.

Лили считает, что каждый должен иметь возможность дарить и получать подарки на Рождество, и особенно жаль матерей, которые не могут этого сделать. Она работает на двух работах, чтобы иметь возможность продолжать свое дело.

В этом году девушка уже собрала £1 014 из запланированных £1 200 и даже была выбрана на премию Pride of Scotland. Хотя семья уедет из дома на Рождество, они планируют передать свои подарки до конца ноября. Лили говорит, что ей не важно, кому именно попадут подарки, однако главное, что она смогла сделать что-то хорошее.