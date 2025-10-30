К западу от румынского города Клуж-Напока есть лес Хоя-Бачиу, который называют одним из самых пыльных в мире .

Местный гид Мариус Лазин проводит здесь ночные экскурсии уже 12 лет. Говорит, что это место прозвали «Бермудским треугольником Трансильвании», сообщает медиа The Guardian . Здесь якобы исчезали люди, а некоторые считают, что лес скрывает портал в другое измерение.

По легенде, Хоя-Бачиу назвали в честь пастуха, который исчез вместе с двумястами овцами. А мировую славу лес получил в 1968 году, когда военный техник Эмиль Барнеа сфотографировал над ним объект, похожий на НЛО. С тех пор сюда приезжают уфологи, шаманы и охотники за привидениями со всего мира.

Вечерняя прогулка по лесу Хоя-Бачиу / Фото: Hoia Baciu Project

Туристы часто рассказывают о странных вещах: техника перестает работать, в лесу слышен шепот, а иногда люди чувствуют, будто кто-то касается или толкает их. Есть даже история о девочке, которая исчезла во время пикника и вернулась через пять лет — не постарев и без единого воспоминания.

Самое странное это деревья. Их стволы искривлены, словно расплавлены или скручены спиралями. Ученые пытались найти объяснение — ветер, радиация или особенность почвы — но ничего не подтвердилось.

По легендам, здесь видели НЛО и исчезали люди / Фото: Hoia-Baciu Project / Facebook

Несмотря на жуткую славу, лес сейчас под угрозой. Клуж-Напока разрастается, застройщики хотят вырубить часть деревьев, чтобы построить жилье. Лазин вместе с коллегами создал проект Hoia-Baciu Project, цель которого — сохранить лес и развивать туризм. Компания организовывает дневные и ночные прогулки, занятия йогой, лекции о паранормальном и даже ночевки прямо в лесу.

Те, кто там побывал, говорят: в Хоя-Бачиу трудно понять, где заканчивается реальность и начинается воображение. И, возможно, именно это делает этот лес таким привлекательным.